Suicida il comandante della stazione dei carabinieri

Il comandante della stazione dei carabinieri di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Giacomo Marzaro, 25 anni, di Pordenone, si è suicidato la scorsa notte sparandosi un colpo di pistola in bocca con l'arma di ordinanza mentre si trovava in uno degli alloggi della caserma. Il sottufficiale era in servizio da un anno a Vallelunga e recentemente si era distinto per il suo impegno durante l'emergenza neve. La salma è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.