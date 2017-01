Bruciato il bar di una palestra

Un incendio doloso ha danneggiato nella notte, a Gela, il bar annesso a una palestra privata, la "Vitality", in via Cicerone, nel quartiere Caposoprano. La struttura ha aperto da pochi mesi. Poco prima dell'una i malviventi hanno versato benzina sotto la saracinesca dell'esercizio e appiccato le fiamme che hanno raggiunto il bancone della reception, da cui l'incendio si sarebbe propagato al bar attiguo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia che indagano sull'episodio. Gli occupanti degli appartamenti dei due piani sovrastanti il bar per precauzione sono scesi in strada ma sono rientrati negli alloggi quando il rogo è stato domato. Nessun danno alla palestra. Le due proprietarie saranno sentite stamani per accertare se l'attentato incendiario è stato preceduto da minacce o da richieste di denaro.