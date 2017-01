Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato un'azienda agricola che aveva un mattatoio illegale che serviva a macellare gli animali di un allevamento completamente abusivo e privo di controlli sanitari, costituito da bovini, suini, polli e conigli. I proprietari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania. All'azienda militari dell'Arma del Nucleo anti sofisticazioni sono giunti dopo controlli sulla vendita al dettaglio di prodotti alimentari. In una macelleria del centro di Catania, gli investigatori avevano scoperto ovini macellati sprovvisti di bollatura sanitaria, il sigillo posto dai veterinari nei mattatoi che certifica la salubrità dell'animale e l'idoneità delle carni. Nel negozio erano in vendita anche grandi quantitativi di interiora. Controlli dei medici veterinari dell'Asp hanno accertato la presenza nelle carni in vendita di lesioni procurate da parassiti o da patologie infettive. Per questo sono state sottoposte ad analisi per accertarne l'eventuale pericolosità.