Autorità sistema portuale a Catania

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato nei giorni scorsi il decreto che istituisce a Catania, per un periodo di due anni, la sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia Orientale, rispetto alla originale previsione di Augusta. La scelta su Catania - specifica il ministero - è stata compiuta in seguito alla richiesta della Regione Siciliana, cui è stata data risposta positiva, specificando che si tratta di sede transitoria per un periodo di non più di due anni. Sul sito del Ministero è possibile visualizzare la richiesta motivata della Regione Siciliana al link http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/riforma-porti-pnpl-auto rita-di-sistema-portuale-catania/autorita-di-sistema.