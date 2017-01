Tigre scappa da circo nel Palermitano

Una tigre bianca è fuggita dal Circo Svezia che dal 19 gennaio è a Monreale (Palermo).

L'allarme è scattato questa mattina e la zona è battuta dai carabinieri alla ricerca dell'animale. Il circo si sarebbe dovuto esibire fino a lunedì prossimo.

La tigre è stata avvistata da alcuni automobilisti nella zona della circonvallazione di Monreale, nel parcheggio tra via Candido e via Venero. La fuga del felino sarebbe avvenuta all'alba. Oltre ai carabinieri e alla polizia di Monreale, nelle ricerche sono impegnati i domatori del circo. L'esemplare è una tigre del Bengala.

Alcuni passanti hanno fatto in modo che la tigre, fuggita stamane da un circo a Monreale, entrasse nella proprietà della fabbrica di ceramiche Ferreri, in una zona recintata, dove sono arrivate le squadre speciali dei carabinieri per neutralizzare eventuali movimenti pericolosi del felino. Il traffico nell'area è stato rivoluzionato. Una folla di curiosi si è assiepata nella zona, dove sono arrivati i tiratori scelti della Forestale che attendono che il veterinario dell'Asp prepari la dose di sedativo per potere addormentare l'animale e catturarlo.