Muore in aereo durante decollo

Un passeggero a bordo del volo Ryanair Palermo Pisa in partenza ieri alle 20 e 30 è morto durante le fasi di rullaggio del velivolo. C.B., residente a Rosignano Marittimo (Li) di 83 anni si è sentito male ed è andato in arresto cardiaco. Il decollo è stato sospeso e l'aeromobile è tornato nella zona di sosta dei velivoli. Dopo il primo intervento dei steward e hostess, il passeggero è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I passeggeri sono scesi e sono stati imbarcati in un altro aereo sempre della compagnia irlandese. Sono arrivati a Pisa quasi a mezzanotte. Sul volo sono intervenuti i carabinieri e i poliziotti in servizio nell'aeroporto per segnalare quanto successo al pm di turno e seguire tutte le procedure tra le quali l'ispezione sul corpo del passeggero per consentire la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali. (AA)