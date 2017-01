Ad Antoci il premio Ambrosoli

Assegnati a Milano i riconoscimenti del Premio Giorgio Ambrosoli, dedicato a persone che, su tutto il territorio nazionale si sono contraddistinti per la difesa dello stato di diritto tramite la pratica dell'integrità, della responsabilità e della professionalità, pur in condizioni avverse. Tra essi, il presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, premiato per il costante esercizio della legalità. Il Premio, promosso dalla famiglia Ambrosoli e da Transparency International Italia, sostenuto da Confcommercio - Imprese per l'Italia con il patrocinio del Comune e della Camera di commercio di Milano, l'adesione di Fondazione rete imprese Italia e del Piccolo Teatro di Milano e d'Europa, è giunto quest'anno alla quinta edizione. Antoci, che non ha potuto ritirare il premio personalmente per gravi motivi familiari, si dichiara "molto onorato del riconoscimento dedicato a un grande uomo come Ambrosoli che, con il suo insegnamento ha dato vigore a tanti uomini. Un motivo in più per continuare a fare il mio dovere, e farlo fino in fondo. Ho annullato il mio viaggio e non ho potuto presenziare alla cerimonia perché sono dovuto rimanere a fianco a mia madre, colpita improvvisamente da emorragia cerebrale. E' proprio a lei che dedico questo premio poiché è grazie a lei che oggi sono quello che sono. Mia madre è in grande apprensione per le problematiche di sicurezza che mi riguardano".