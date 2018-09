Giuseppe Strangio assolto

Si è concluso con l’assoluzione «per non aver commesso il fatto» il processo in abbreviato a carico di Giuseppe Strangio, già direttore delle Poste di Siderno, imputato per l’ipotesi di impiego di denaro di provenienza illecita con l’aggravante di aver commesso il fatto per favorire la ’ndrangheta.

La sentenza è stata emessa dal gup di Milano, Giulio Fanales, all’esito della camera di consiglio, che si è tenuta dopo la discussione in cui la Procura ha richiesto la condanna a 9 anni di reclusione, mentre la difesa del 59enne originario di San Luca, rappresentata dall’avv. Leone Fonte, ha chiesto l’assoluzione con formula ampia e ha ribadito l’estraneità del proprio assistito da contesti equivoci, rilevando l’insussistenza di elementi a riscontro dell’ipotesi investigativa, evidenziando ancora una volta la provenienza lecita del denaro, per come chiarito attraverso una copiosa documentazione a discarico.

Originariamente la procura di Milano ha contestato all’ex direttore Strangio, il concorso con altri indagati dell’impiego di una somma di circa 220 mila euro, ritenuta dalla Dda di dubbia provenienza, in attività economiche e, in particolare, per l’acquisto della farmacia “Caiazzo” sita in Milano. A distanza di alcuni giorni dall’esecuzione dell’ordinanza custodiale, avvenuta nel marzo del 2016, Strangio ha ottenuto gli arresti domiciliari e, dopo circa un mese, è stato scarcerato. Già allora il 59enne fornì una spiegazione su tutte le contestazioni, in particolare ha evidenziato la provenienza lecita e la tracciabilità del denaro, sottoponendosi a due interrogatori, il primo dinanzi al gip e il secondo davanti ai pm Paolo Storari e Cecilia Vassena, della Dda di Milano, coordinati dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini.