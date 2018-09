La Sanità in Calabria è un dramma

REGGIO CALABRIA

«Tagli, vecchi problemi, caos nomine e un commissariamento dannoso». Così l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, descrive la sanità in Calabria in una lettera inviata al ministro Giulia Grillo.

«Nella sanità in Calabria – scrive il presule al Ministro – si va di male in peggio. Il provvedimento di commissariamento, preso dal precedente Governo, sta creando danni piuttosto che offrire soluzioni, se nel giudicare partiamo dal principio insostituibile del primato della persona e della cura della sua salute. Abbiamo sperato tutti in Calabria che il nuovo nella politica, dopo le ultime elezioni, desse una svolta a questo annoso problema della sanità in Calabria, i cui mali, non ho paura di riconoscerlo, sono da addebitare anche alla cattiva gestione dei Governi regionali passati. La situazione attuale, con la chiusura dei piccoli ospedali pubblici di periferia e con i tagli sanzionati per la sanità privata, è davvero drammatica. Lo dimostrano le lunghe attese per analisi cliniche e le file ai vari Pronto soccorsi dove regna il caos, con ammalati che devono sostare ore e ore su sedie prima di essere attenzionati o ricoverati».