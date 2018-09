Muore prima dell'interrogatorio

Stava per essere interrogato dal Giudice in Tribunale a Reggio al Cedir, nel processo di convalida dell'arresto per droga, quando si è piegato su se stesso e crollato a terra colto da un malore. L'uomo, 60enne, è morto sul colpo. Probabilmente per un infarto. Inutili i soccorsi. La drammatica vicenda si è consumata in poco minuti, alle 13 circa. Sul posto i Carabinieri del servizio della Vigilanza del Palazzo di giustizia a Reggio e il pm Capece Minutolo per gli accertamenti.