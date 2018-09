Sub in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni ai Riuniti di Reggio Calabria un sub 28enne di Vibo Marina che ha accusato un malore durante la risalita nello specchio di mare antistante la marina di Zambrone. Il giovane che si era immerso assieme a un amico raggiungendo una profondità di circa 40 metri, é stato soccorso dal compagno che lo ha aiutato a raggiungere la riva. Qui allertati i soccorsi il 28enne è stato caricato a bordo di un elisoccorso del 118 e trasportato all'ospedale di Reggio per sospetta embolia. La prognosi è riservata.