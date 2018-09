Valenti, il triste giorno dell'addio

Il paese è attonito dopo la morte del sindaco Felice Valenti. Oggi è giornata di lutto indetta dall’Amministrazione comunale: nel pomeriggio il corteo funebre partirà dalla sala San Nicola, sede del Consiglio comunale, alle 16.30. «Non è facile per me – ha detto la vicesindaco Daniela Marzano – esprimere il grande dolore che si è riversato sull’intera comunità. Felice era una persona speciale, umile, con cui si conversava piacevolmente seduti a un tavolino a gustare un caffè. La sua scomparsa ha spazzato via una parte della politica della vallata Stilaro. Lo porterò nel cuore come un caro amico e ricorderò sempre le sue parole. Mi associo al dolore della famiglia, della moglie Paola e della figlia Maria Teresa».

Sarà presente al funerale il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio. «Ho avuto modo – ha scritto – di apprezzare il sindaco, impegnato per la sua Bivongi, e l’uomo sincero e leale, sempre al fianco dei deboli e dei giovani. La Calabria perde un amministratore serio ed intelligente». Tanta tristezza, anche nelle fila dell’opposizione: Franco Carnovale, Annamaria Simonetti e Ivan Leotta hanno ricordato «il confronto dialettico, sempre nei canoni della correttezza e della democrazia, finalizzato al bene del paese.

Per quanto concerne l’aspetto politico, la Marzano da sindaco pro tempore continuerà ad amministrare insieme all’altro componente della giunta, Franco Passarelli, fino a quando il prefetto non indirà le elezioni, che potrebbero essere celebrate in primavera.