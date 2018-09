Muore il sindaco, Pd sospende attività

"La scomparsa prematura del sindaco di Bivongi, Felice Valenti, ci addolora molto e ci consegna un sentimento di solitudine e commozione". Lo afferma, in una nota, il coordinatore del Pd per l'Area metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Puccio.

"Con Felice - aggiunge - va via un amministratore onesto e capace, sempre a servizio della sua comunità, dedito ai problemi e soprattutto alla ricerca di soluzioni. Con Felice va via un dirigente politico di indiscusse doti: la mitezza e l'impegno, la passione e la competenza. Il suo esempio di uomo pubblico rimarrà per noi sempre un punto di riferimento e un insegnamento".

"In queste ore di dolore e tristezza - conclude Puccio - siamo accanto alla sua famiglia e, in segno di vicinanza, sospendiamo tutte le iniziative politiche in programma in questi giorni". (ANSA)