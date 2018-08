Frontale sulla 106, due feriti gravi

Ancora un gravissimo incidente d’auto sulla Statale 106, la famigerata “strada della morte”. Poco dopo le 13, di ieri all’uscita sud di Locri, all’altezza del pericolosissimo incrocio di contrada Moschetta un autocarro “Iveco dail” è entrato in collisione frontale con una Fiat Panda con a bordo due persone, un 50enne e un giovane, delle quali non sono state fornite le generalità, ma originarie di un paese dell’interno. Lo scontro è stato tremendo, tanto che l’utilitaria si è letteralmente accartocciata, trasformandosi in un ammasso di lamiere. Per estrarre i due occupanti dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno, che solo dopo un lungo e paziente lavoro sono riusciti nell’impresa. I due feriti, apparsi subito in condizioni gravissime, specie il più giovane, sono stati trasportati con l’elisoccorso del Suem, agli Ospedali Riuniti di Reggio. Ricordiamo infatti che la Radiologia e l’Ortopedia di Locri a causa della nota carenza di medici continuano a funzionare a “singhiozzo”. L’autista del camion, invece, ha riportato soltanto contusioni e leggere ferite.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire: compito che spetta ai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Locri, giunti con tempestività sul luogo dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul luogo del sinistro, sulla scorta dei primissimi accertamenti, il tremendo frontale sarebbe stato aggravato dalla velocità essessiva tenuto da uno o da entrambi i conducenti. Sembra comunque probabiule che che la Panda, che stava marciando in direzione Catanzaro-Reggio Calabria stesse effettuando una manovra di sorpasso, andando quindi a invadere la corsia su cui viaggiava l’autocarro che proveniva dalla direzione opposta.

A causa del grave incidente il traffico sulla Statale 106 jonica ha subito, per circa due ore, un forte rallentamento nei due sensi di marcia. La situazione è rimasta comunque sempre sotto controllo, grazie alla presenza dei militari della compagnia di Locri.