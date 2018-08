Beccato con oltre un chilo di marijuana, arrestato 20enne

Aveva in casa 1,2 chilogrammi di marijuana. Un ventenne incensurato Giuseppe Coluccio è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Gioiosa Ionica con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella Ionica, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno trovato la droga in parte già confezionata all'interno di alcune buste in cellophane e in parte messa ad essiccare all'interno di una bacinella. La perquisizione è stata estesa anche ad un terreno di campagna in uso al giovane, a Marina di Gioiosa Ionica, dove, all'interno di un casolare sono stati trovati altri 600 grammi di infiorescenze di canapa indiana.