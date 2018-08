Carabinieri premiamo Klaus Davi

Il generale Vincenzo Paticchio, comandante della Legione Calabria dei carabinieri, ha consegnato a Klaus Davi, in visita a San Luca, una farfalla in ceramica, un simbolo adottato in Calabria quale sintesi dell'enunciato di Edward Norton Lorenz: "Può il battito d'ali di una farfalla scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza? Noi crediamo di sì. Da più di 203 anni crediamo di sì!". Lo ha reso noto lo stesso Davi.

"Mi sento un carabiniere al 100% - ha affermato - e quindi ringrazio di cuore il generale Paticchio e tutta l'Arma. Sono grato anche a Massimo Giletti che, in questi anni, mi ha aiutato molto a conoscere questa eccellenza della nostra sicurezza anche da punti di vista umani completamente inediti".