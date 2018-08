Salvini: "La 'ndrangheta è una schifezza"

"La 'ndrangheta é una schifezza e rappresenta il passato. San Luca e la Calabria possiedono tante energie positive e su queste bisogna puntare per dare un futuro a questa terra bellissima e ricca di cultura ed arte". Lo ha detto il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la sua visita a San Luca.

"L'accoglienza che ho trovato a San Luca è stata inaspettata e commovente anche per la storia del movimento che rappresento".

"É vero - ha aggiunto Salvini - che non si finisce mai di imparare, di cambiare e migliorare. Qui mi sento assolutamente a casa. Certo, bisogna convincere tutti che lo Stato è meglio e che la legge è meglio. Mi è stato detto che prima dell'arrivo del commissario prefettizio, a San Luca il contatore dell'acqua era un''immagine filosofica', mentre adesso riguarda il 96% della popolazione. Evidentemente lo Stato ha fatto il suo mestiere".

Rispondendo alla domanda sulla necessità di creare lavoro per sconfiggere la criminalità organizzata, Salvini ha detto "per questo si sta lavorando, ma nessuno ha la bacchetta magica".