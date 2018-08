Incidente ferroviario: morti due bimbi, grave la madre

Un tremendo incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 15,30 sulla linea Melito Porto Salvo-Catanzaro lido, all'altezza di Brancaleone, provocando la morte di due bambini. La madre, in condizioni gravissime, è stata ricoverata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sembra che i tre stessero attraversando i binari probabilmente per recarsi al mare quando sono stati investiti dal convoglio. Sul posto l'autorità giudiziaria che ha avviato le indagini. Aggiornamenti in corso