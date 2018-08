Il sindaco di Riace ha iniziato un digiuno a tempo indeterminato

Dalla tarda mattinata di oggi Mimmo Lucano, primo cittadino del “Paese dell’accoglienza” ha iniziato un “Digiuno di giustizia”.

«Una iniziativa – dichiara il sindaco, che nel 2016, dalla rivista statunitense Fortune, è stato inserito tra i 50 uomini più influenti al mondo - suggeritami da Padre Alex Zanotelli», il missionario comboniano in questi giorni a Riace.

Una protesta per «l’amarezza della relazione con la quale la Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo», ravvisato il persistere delle criticità emerse a seguito di ripetute visite ispettive è addivenuta alla decisione di revoca totale del contributo per un progetto di accoglienza. Una pianificazione triennale (2017-2019) per un importo annuo di 2.021.404,00 euro per dare ospitalità a 165 beneficiari.

Alle inosservanze conclamate Lucano potrà presentare le sue controdeduzioni improrogabilmente entro il prossimo 9 agosto.