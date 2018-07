Tre arresti per omicidio

È in corso un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria e Vibo Valentia, coordinata dalla Dda reggina, per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip nei confronti di tre persone accusate in concorso tra loro e con altri indagati, già destinatari di analogo provvedimento il 10 novembre scorso, di omicidio, detenzione e porto di armi clandestine e da guerra, ricettazione: reati commessi con l'aggravante del metodo e delle finalità mafiose.

Le indagini hanno consentito d'individuare compiutamente mandanti ed esecutori dell'omicidio di Giuseppe Canale, affiliato alla cosca 'Condello-Chirico', ucciso il 12 agosto del 2011 in pieno giorno da due killer vibonesi assoldati dalla cosca reggina. Gli approfondimenti svolti dai militari dell'Arma hanno fatto piena luce anche sul movente dell'omicidio, inquadrabile nei contrasti insorti all'interno della cosca, al tempo egemone nel quartiere Gallico di Reggio Calabria, per la successione nel ruolo di vertice. (ANSA).