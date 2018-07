Salvini: "La 'ndrangheta va annientata"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è a Palmi nella casa della famiglia Gallico che diventerà la sede del commissariato di polizia. " 'Ndranghetisti e scafisti per me sono la stessa cosa. La criminalità calabrese ha invaso tutta l'Italia e per questo deve essere annientata".

C'è anche un gruppo di portuali licenziati che sta chiedendo di essere ascoltato da Salvini. Presenti anche tanti cittadini che stanno plaudendo il ministro.

San Ferdinando

"Questa situazione vergognosa della baraccopoli è il frutto di anni di gestione scellerata dell'immigrazione. Non faccio promesse alla Renzi ma questi posti devono essere smantellati". Queste le prime parole del ministro Matteo salvini appena arrivato alla tendopoli di San Ferdinando.