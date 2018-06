Ecco chi è il calabrese che vuole comprare il Milan

"Ha avuto sempre una passione sfrenata per il pallone tanto che pure in America è diventato presidente di una squadra di calcio, i Cosmos. Segue, inoltre, con attenzione da anni il cammino calcistico dei maggiori club italiani della serie A e della Nazionale". Rocco Femia, ex sindaco di Marina di Gioiosa Jonica, in Calabria , è cugino di primo grado di Rocco Commisso, il magnate della comunicazione italo-americana, originario della cittadina costiera della Locride, considerato il possibile acquirente della società di calcio del Milan.

"Lui è stato qui a Marina di Gioiosa nel 2010 quando io ero ancora sindaco - aggiunge Femia - e insieme a lui e ad alcuni suoi familiari siamo stati insieme per circa un mese. Una delle sue due sorelle trascorre tutti gli anni almeno un mese di vacanza, in estate, a Marina di Gioiosa. Mio cugino Rocco qui ha diversi amici con i quali è spesso in contatto. Rocco è partito per l'America, insieme ai tutti i suoi familiari, quando aveva 12 anni. Prima di entrare nel mondo della comunicazione lavorava in banca. Sua mamma, Rosina Femia, sorella di mio padre, è morta circa due settimane fa ed anche qui a Marina di Gioiosa è stata ricordata con una messa".

"Mio cugino Rocco, comunque - conclude Femia - nonostante la distanza è rimasto legatissimo alla Calabria e alla sua terra e in America ha un contatto diretto quasi giornaliero con diversi emigrati. Sono, comunque, sicuro che presto tornerà a trascorrere un periodo di vacanze a Marina di Gioiosa".

Commisso che è accreditato dalla rivista Forbes di un patrimonio di 4.5 miliardi di dollari, nel 2017 ha acquistato la squadra di calcio dei New York Cosmos.