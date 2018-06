Picchia svizzero che lo filma mentre getta rifiuti

Ha ripreso col cellulare un trentaduenne che scaricava illecitamente rifiuti lungo il margine di un torrente e, per tutta risposta, é stato minacciato, aggredito e picchiato da quest'ultimo, che ha anche tentato di sottrargli il cellulare e di investirlo con la propria auto. É la disavventura vissuta da un turista svizzero di 54 anni a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro.

Il responsabile dell'aggressione, Alessandro Andreacchio, di 32 anni, é stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi. L'accusa nei suoi confronti é di tentato omicidio e tentata rapina aggravata. Per lui é stata disposta la traduzione nel carcere di Reggio Calabria.

Il turista, che ha anche ripreso l'aggressione subita, ha riportato lesioni alle braccia per le quali é stato medicato nell'ospedale di Gioia Tauro.