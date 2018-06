Donne reggine a scuola di Facebook

Si svolgerà domani, martedì, alle 15 alla Camera commercio di Reggio il corso della Fondazione Mondo Digitale e Facebook. L’iniziativa è rivolta a tutte le donne calabresi. All’incontro parteciperanno anche imprenditrici reggine come Francesca Tramontana, e Milly Tucci. "È importante questa tappa di formazione gratuita che arriva a Reggio dopo il successo di Cosenza>" dice Ortensia Imbrogno coach dell’incontro e aggiunge- è una ottima opportunità per le donne che

amano i social network e vogliono far crescere la loro impresa con la formazione gratuita del progetto Facebook".

L’incontro Verrà aperto dal presidente della CCIA di Reggio Ninni Tramontana

Per iscriversi:

http://www.mondodigitale.org/it/she-means-business