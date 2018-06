Ritrovato l'anziano che era scomparso ieri

E' stato ritrovato nel primo pomeriggio S.D.E., l'anziano di cui da ieri si erano perse le tracce nella frazione Gallina di Reggio Calabria. A seguito della segnalazione giunta dai carabinieri allertati dai familiari dell'uomo, era scattato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse disposto dal prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari.

L'uomo, nell'ambito delle attività di rintraccio che hanno visto impegnato personale dell'Arma dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile è stato localizzato, sempre nella frazione di Gallina, in una traversa sterrata all'altezza di via Provinciale Armo. Soccorso dai sanitari del 118 l'anziano, che si è sarebbe allontanato volontariamente, è stato trasportato negli ospedali riuniti per le cure del caso.