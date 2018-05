Concorso al Riuniti, chiesta condanna per Valeria Falcomatà

Il procuratore Gaetano Paci ha appena chiesto la condanna a 4 anni e sei mesi per l'ex assessore regionale e membro del pd Demetrio Naccari Carlizzi e di due anni e sei mesi per Valeria Falcomata (sorella dell'attuale sindaco della città dello stretto). Chieste anche altre condanne per tutti gli altri imputati. La vicenda è quella del concorso per il primario di dermatologia agli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Requisitoria durissima del pm che ha parlato di mancanza di trasparenza e scontri di potere per il controllo della pubblica amministrazione. In corso adesso le conclusioni dell'avvocato della parte civile.