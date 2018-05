Svuotati conti correnti poste ad anziani e invalidi, 29 arresti tutti i nomi

I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone presunte componenti di due gruppi criminali del reggino dediti al furto e all'illecita appropriazione di titoli, buoni fruttiferi, libretti postali e liquidità su conti correnti.

Dalle indagini, avviate nel 2014 e coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, é emerso che anziani o invalidi sarebbero stati derubati di centinaia di migliaia di euro con la complicità di direttori e dipendenti infedeli di alcuni uffici postali che, dietro compenso, attestavano falsamente la paternità dei trasferimenti di denaro e permettevano, con le credenziali di accesso al sistema informatico di Poste italiane, di riciclare il denaro. Al vaglio dei carabinieri migliaia di operazioni illecite in danno di 45 risparmiatori. Fra gli arrestati, due persone vicine a cosche di 'ndrangheta di Siderno e due ex direttori di uffici postali della provincia di

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

COMMISSO Domenico, nato a Locri il 27.5.1970, residente a Reggio Calabria, Archi

COMMISSO Andrea, nato a Locri il 19.10.1974, residente a Siderno

FEMIA Corrado, nato a Locri il 04.06.1974, residente a Gioiosa Jonica,

FELICETTI Antonino Francesco, Reggio Calabria il 3.5.1961, ivi residente

RASCHELLÀ Antonio, nato a Sant’Agata del Bianco il 14.6.1960, residente a Bianco

NAPOLI Anna Maria, nata a Bovalino il 12.3.1960, ivi residente

SICILIANO Bruno Gerardo, nato a Locri (RC) l’11.9.1955, residente a Gerace (RC),

OPPEDISANO Francesco, nato a Locri il 17.1.1981, residente a Siderno,

MOLLICA Paolo, nato a Locri l’8.10.1977, residente a Siderno

CALDERONE Nadia Paola, nata a Marina di Gioiosa il 21.10.1959 ed ivi residente

CINCINNATO Francesco, nato a Marina di Gioiosa il 20.9.1963 ed ivi residente

ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

BENTIVOGLIO Carmela Filomena, nata a Samo il 22.12.1940, residente a Bianco

FASANO MARCO, nato a Vietri Sul Mare (SA) il 6.12.1970, residente a Torino

MARRONI Giovanni, nato a Torino il 12.4.1962, residente a Trofarello (TO)

DE SANTIS Giuseppe, nato a Patrica (FR) il 16.4.1942, residente a Ciampino (RM)

STURMA Esterina, nata a Torino il 17.1.1955, residente a Sangano,

PRESCURA Marilena, nata a Focsani (Romania) il 18.2.1981, residente a Aprilia (RM)

CATTANEO Maria, nata a Desio il 3.12.1945, residente a Inverigo (CO)

PORCUTAN Cosmin Claudiu, nato in Romania il 20.12.1985, residente a Chieri (TO)

FAVASULI Angela, nata a Locri il 30.07.1979, residente a Siderno in via Cerchietto n. 4/A;

PARISI Caterina, nata a Reggio Calabria il 31.8.1988, residente a Bovalino

PARISI Paola, nata a Reggio Calabria il 13.11.1983, residente a Delianuova

ROMEO Bianca, nata a Rosarno il 12.2.1956, residente a Bovalino Marina

SURACE Pietro, nato a Melito P.S. il 26.3.1975 e residente a Brancaleone

AURIEMMA Vincenzo, nato a Pomigliano d’Arco il 19.4.1973 e residente in Somma Vesuviana (NA)

LEALE Lucia, nata a Napoli il 4.2.1973 e residente in Somma Vesuviana (NA)

SANSÒ Luigi, nato a San Giorgio a Cremano il 9.3.1961 ed ivi residente

LUINO Pietro, nato a Napoli il 30.12.1974 e residente a Casalnuovo di Napoli

CAMILLÒ Caterina, nato a Vibo Valentia l’8.5.1966 e residente in Vibo Marina