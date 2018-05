Il “viaggio” dell’Anas fa tappa a Reggio

Il grande truck Scania, il mezzo mobile all’interno del quale è possibile fare un “viaggio” lungo i 90 anni di storia dell’Anas, da ieri mattina con tutta la sua imponenza “presidia” a Reggio Calabria piazza Italia. Ma a rubargli inevitabilmente la scena è la Lamborghini della Polizia che gli sta a fianco. È stato tutto un susseguirsi di scatti e selfie ieri, soprattutto nel pomeriggio quando corso Garibaldi si è animato grazie anche alla bel pomeriggio di sole. L’oggetto del desiderio (e delle foto) è stata la Lamborghini, autentica star di una giornata scandita dalla musica e dall’animazione di Mirko Mengozzi di Radio Italia (partner del progetto assieme, oltre alla Polizia di Stato, a Scania e TgR Rai) che ha coinvolto tanti reggini in un clima di autentica festa.

Reggio rappresenta la sesta e penultima tappa del roadshow “Congiunzioni” dal Nord al Sud dell’Italia (l’ultima tappa sarà Catania), a bordo di un Truck di ultima generazione, per ripercorrere il contributo che ha dato e sta continuado a dare l’Anas per la costruzione ed il potenziamento degli assi strategici del Paese.

Molto intenso anche il programma di oggi. Gli appuntamento più attesi questa mattina a partire dalle 10,30 al Teatro Cilea dove è in programma la tavola rotonda “La Via della Magna Grecia”. Un confronto a più voci al quale prenderanno parte, tra gli altri, l’amministratore delegato dell’Anas Gianni Vittorio Armani e il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il dibattito ruota attorno al progetto di valorizzazione culturale e turistica della statale 106 Jonica e alla presentazione del numero monografico di Area Sud “la Via della Magna Grecia” in distribuzione gratuita mercoledi con la Gazzetta del Sud (al confronto prenderà parte il direttore editoriale e amministratore delegato Lino Morgante). Nel pomeriggio fino alle 18 animazione, le storie on the road di Anas #Noisiamoanas e un cooking show dello chef Nino Rossi (alle 17), che preparerà una ricetta “da viaggio” sui sapori del territorio.