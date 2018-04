Congresso Fuci a Reggio Calabria

Si terrà dal 3 al 6 maggio a Reggio Calabria il 67/o Congresso Nazionale della Fuci, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Si incontreranno giovani studenti universitari provenienti da tutta Italia per riflettere, analizzare e confrontarsi, e anche preparare un loro contributo in vista del Sinodo dei vescovi sui giovani che si terrà ad ottobre in Vaticano. Ad aprire i lavori, giovedì 3 maggio, sarà il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Gualtiero Bassetti.