Al via la cattura delle "vacche sacre"

Da stamattina all'alba è in corso una maxi operazione interforze della task force coordinata dalla prefettura di Reggio per catturare le vacche sacre della 'ndrangheta. Le attività sono concentrate anche a ridosso dei centri urbani e sulle strade provinciali Cittanova-Taurianova e Cittanova-Polistena. i bovini vengono raggiunti da colpi di pistola contenente un narcotizzante e poi portati in un ricovero in località "Zomaro". si ricorda che nell'ultimo anno si sono verificati oltre 100 incidenti stradali nella piana di gioia Tauro per la presenza di vacche e i terreni sono devastati dal pascolo selvaggio.