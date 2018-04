Miramare, l'ex giunta sull'orlo del processo

Tutta l'ex giunta municipale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per la vicenda relativa all’assegnazione dei locali dello storico albergo comunale denominato “Miramare” all’associazione “Il Sottoscala”. Vengono contestati i reati di abuso d’ufficio e falso (solo per alcuni). In tutto sono 12 le persone a rischio processo nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica su presunte irregolarità nell’affidamento del Grand Hotel Miramare con una delibera di Giunta dell’estate 2015.

Il resto dell'articolo puoi leggerlo nell'edizione cartacea