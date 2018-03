Lottomatica, vinto un milione a Gioiosa Ionica

"A poco meno di un mese dall'esordio, MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, è già diventato un gioco di successo". É quanto si afferma in un comunicato.

"Nell'estrazione di domenica 4 marzo - si aggiunge - un fortunato giocatore di Gioiosa Ionica grazie a MillionDAY ha indovinato i 5 numeri vincenti realizzando così il sogno di vincere un milione di euro giocando un solo euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati 3, 9, 15, 34 e 55. La vincita è stata realizzata nella tabaccheria di Fernando Agostino, in via Garibaldi".

"A poco meno di un mese dal lancio - conclude il comunicato - il MillionDay ha regalato vincite in tutta Italia per oltre 7 milioni e 500 mila euro".