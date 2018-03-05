REGGIO CALABRIA

Uninominale Senato, eletto Siclari

Uninominale Senato, eletto Siclari

04 - REGGIO DI CALABRIA
683 sezioni su 683. CANDIDA
(ANSA) - 683 sezioni su 683. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- SICLARI MARCO 86.440 39,6 - FORZA ITALIA 52.633 24,8 - LEGA 15.588 7,3 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13.501 6,4 - NOI CON L'ITALIA - UDC 3.223 1,5 AZZERBONI BRUNO 77.441 35,5 - MOVIMENTO 5 STELLE 75.259 35,5 AMARO OTTAVIO SALVATORE 36.325 16,6 - PARTITO DEMOCRATICO 30.627 14,4 - +EUROPA 1.981 0,9 - ITALIA EUROPA INSIEME 1.105 0,5 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 848 0,4 SERGI PIETRO 6.982 3,2 - LIBERI E UGUALI 6.720 3,2 MALASPINA NICOLA ANTONIO 2.172 1,0 - CASAPOUND ITALIA 2.101 1,0 FILIPPELLI ORAZIO STEFANO GIOVANNI 2.016 0,9 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.961 0,9 ALATI GIOVANNI 1.844 0,8 - POTERE AL POPOLO! 1.775 0,8 CIMATO FRANCESCO 1.393 0,6 - PARTITO COMUNISTA 1.334 0,6 FERRERI ANTONIO DETTO CARBONELLA 1.197 0,5 - ITALIA AGLI ITALIANI 1.112 0,5 MANDALARI ANDREA 820 0,4 - PARTITO VALORE UMANO 795 0,4 VECCHIO SEBASTIANO 781 0,4 - DESTRE UNITE - FORCONI 754 0,4 MESSINEO ANTONIO 462 0,2 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 441 0,2 LUCA' FRANCESCO 358 0,2 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 328 0,2

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