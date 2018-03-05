GIOIA TAURO

Uninominale Camera, vince Cannizzaro

Tagliando Antifrode

332 sezioni su 332. CANDIDA
(ANSA) - 332 sezioni su 332. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- CANNIZZARO FRANCESCO 49.798 42,4 - FORZA ITALIA 33.966 29,8 - LEGA 6.803 6,0 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.596 4,9 - NOI CON L'ITALIA - UDC 2.489 2,2 GERMANO' GIUSEPPE ANTONIO 40.099 34,1 - MOVIMENTO 5 STELLE 38.943 34,1 TRIPODI ELISABETTA ROSA 17.096 14,5 - PARTITO DEMOCRATICO 13.946 12,2 - +EUROPA 1.027 0,9 - ITALIA EUROPA INSIEME 977 0,8 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 388 0,3 MANTEGNA DOMENICO 4.157 3,5 - LIBERI E UGUALI 3.896 3,4 CUTUGNO ANTONIO 1.325 1,1 - PARTITO VALORE UMANO 1.236 1,1 ARENA GIUSEPPE 1.106 0,9 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.075 0,9 IRRERA ROBERTO 1.093 0,9 - CASAPOUND ITALIA 1.042 0,9 LUCA' NICOLA 965 0,8 - POTERE AL POPOLO! 937 0,8 MARZOLO CATERINA 813 0,7 - ITALIA AGLI ITALIANI 792 0,7 ERRIGO GAETANO 709 0,6 - PARTITO COMUNISTA 675 0,6 TOSCANO FRANCESCO 245 0,2 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 228 0,2 NERI PASQUALE 115 0,1 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 111 0,1

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