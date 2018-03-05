REGGIO CALABRIA

Uninominale Camera, vince Dieni

Uninominale Camera, vince Dieni

351 sezioni su 351. CANDIDA
(ANSA) - 351 sezioni su 351. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- TALARICO FRANCESCO 44.480 35,3 - FORZA ITALIA 24.382 20,3 - LEGA 7.776 6,5 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.950 5,8 - NOI CON L'ITALIA - UDC 4.290 3,6 DIENI FEDERICA 43.409 34,5 - MOVIMENTO 5 STELLE 44.254 36,8 D'ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO 23.797 18,9 - PARTITO DEMOCRATICO 17.181 14,3 - ITALIA EUROPA INSIEME 1.810 1,5 - +EUROPA 1.580 1,3 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 854 0,7 VINCI DOMENICA 4.720 3,8 - LIBERI E UGUALI 4.505 3,7 DIENI FEDERICA 2.588 2,0 - MOVIMENTO 5 STELLE 44.254 36,8 RISO ROBERTA 1.568 1,2 - CASAPOUND ITALIA 1.517 1,3 STELITANO ALESSIA 1.295 1,0 - POTERE AL POPOLO! 1.231 1,0 BRANCATI RAFFAELLA 1.206 1,0 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.155 1,0 ROSCHETTI ANTONINO 897 0,7 - PARTITO VALORE UMANO 858 0,7 GIOVANNELLI MARIA CRISTIANA 777 0,6 - ITALIA AGLI ITALIANI 749 0,6 VERARDI MARIANGELA 719 0,6 - PARTITO COMUNISTA 698 0,6 CRAPANZANO CARMELA 267 0,2 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 257 0,2 TROVATO ANGELA 119 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 115 0,1

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