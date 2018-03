Pentedattilo "by night" più amata su sito Touring

É un'immagine di Pentedattilo "by night", scattata da Gianpiero Taverniti, la foto che guida la top ten Italiana del concorso fotografico organizzato dal Touring Club per fare conoscere i borghi d'Italia. Il vincitore della competizione sarà proclamato a fine marzo ma lo scatto di Taverniti si colloca attualmente al primo posto all'interno del contest sul web.

Da fine settembre, infatti, all'interno del sito www.touringclub.it, che conta 1332 voti iscrizione validi, sono stati 6691 i like assegnati all'immagine del borgo gioiello del reggino,con circa 10 mila visualizzazioni su Google ed oltre 250 commenti di apprezzamento. "Adesso - afferma l'autore della fotografia - non ci rimane che attendere l'esito finale. E soprattutto incrociare le cinque dita, come quelle della 'mano' che ospita sul proprio palmo la Stella Lucente di Pentedattilo, per regalare a questo angolo di Calabria, 'spicchio di Grecia antica' nuovo interesse ed attenzione anche in tempi di modernità e new media digitali".