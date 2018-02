Nascondeva gioielli in valigia, denunciato per ricettazione

Nascondeva in valigia numerosi monili e oggetti in oro tra orologi, bracciali, collane ed anelli con pietre preziose sulla cui provenienza non è riuscito a fornire alcuna giustificazione. Un uomo di 39 anni è stato denunciato in stato di libertà, a Reggio Calabria, per ricettazione da personale della Polaria e della Guardia di finanza in servizio nell'aeroporto dello Stretto.

Il trentanovenne, che stava per imbarcarsi su un volo diretto a Milano Linate, durante l'ispezione del bagaglio a mano prevista ordinariamente per i passeggeri in partenza dallo scalo, è stato trovato in possesso dei gioielli risultando privo, peraltro, di qualsiasi titolo che ne autorizzasse il trasporto. I preziosi sono stati posti sotto sequestro.