Il pronto soccorso scoppia

Il monitor del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti aggiorna quotidianamente e costantemente il numero di accessi. E nell'ultimo anno- ma la tendenza è in crescita da parecchio tempo- testimonia come il reparto di emergenza-urgenza cittadino sia oramai preso d'assalto. Oltre 300 interventi al giorno tra codici verdi, bianchi, gialli e rossi. Una marea di gente ogni giorno si riversa ai Riuniti. Una situazione esplosiva provocata soprattutto dalla drastica contrazione della rete di emergenza territoriale dell'Azienda sanitaria nel territorio metropolitano dopo la soppressione di diversi punti di primo soccorso a causa delle direttiva per il rientro dal debito sanitario regionale.