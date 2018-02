Clan Santaiti, 18 condanne e 2 assoluzioni

Diciotto condanne e due assoluzioni. È l’esito della sentenza emessa nella serata di ieri dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria contro la cosca Santaiti di Seminara. In totale sono 93 gli anni di carcere inflitti agli imputati che hanno scelto di essere processati con il rito abbreviato. Accolte, quindi, parzialmente le richieste dalla Procura antimafia, soprattutto perché per otto imputati è caduta l’aggravante mafiosa riducendo il totale delle condanne.

Il gup ha condannato Carmine Alvaro a 6 anni di carcere, Andrea Bonforte (8 anni e 6 mesi), Angela Carbone (2 anni e 8 mesi, Alessandro Condurso (un anno), William Comi (8 anni e 10 mesi), Carmelo Forgione (3 anni), Emilia Forgione (un anno e 6 mesi), Giuseppe Saverio Mammoliti (3 anni), Carmine Penna (12 anni), Antonino Romeo (8 anni e 10 mesi), Carmelo Santaiti (2 anni), Demetrio Vincenzo Saverio Santaiti (2 anni), Massimiliano Santaiti (12 anni), Stefano Antonio Santaiti (12 anni), Vincenzo Mario Santaiti (5 anni), Giuseppe Zangari (4 anni). Per otto imputati cade l’aggravante mafiosa. Carmelo Lisciotto assolto, a fronte dei 3 anni richiesti dalla Procura, così come Francesca Deni.

