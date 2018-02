Rizziconi

Poco prima delle 20 in un incidente stradale ha perso la vita una ragazza di 27 anni di Rizziconi. M.A. queste le sue iniziali, si stava dirigendo da Gioia Tauro a Rizziconi quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che si è capovolta.

Tutti i dettagli nell'edizione in edicola