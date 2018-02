Colpi di pistola contro auto consigliere

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi stamattina prima dell’alba a Stilo da persone non ancora identificate contro l’auto di un consigliere comunale di minoranza, Vincenzo Sorgiovanni, di 28 anni, avvocato. I proiettili hanno danneggiato il veicolo, una Lancia Delta, nella parte posteriore, mandando anche in frantumi il vetro. La macchina presa di mira dagli ignoti pistoleri era parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima. E’ stato lo stesso Sorgiovanni ad accorgersi del danneggiamento e a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Nessuna pista è stata al momento esclusa dagli investigatori dei carabinieri della compagnia di Roccella Jonica.