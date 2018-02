Meteo, le previsioni per martedì

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, martedì 6 febbraio.

Al Nord molte nubi con deboli fenomeni sparsi al Nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna, nevosi fino a quote molto basse. Maggiori schiarite sul Triveneto. Temperature stabili, massime tra 4 e 8.

Al Centro brutto tempo con piogge e rovesci, nevicate in Appennino oltre i 900-1300m. Temporanee aperture in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.

Al Sud brutto tempo su Sicilia e Campania con piogge e rovesci in estensione entro sera anche alle altre regioni. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 16.