Bimba segregata, si consegna Nedev

Palmi

Si è consegnato alla Procura di Palmi, nel tardo pomeriggio di ieri, il bulgaro Zhivko Zhelyazkov Nedev. L’uomo è accusato, in concorso con la moglie Rosa Maria Iannino, di maltrattamenti su minori, compravendita e abbandono di minori.

Nedev è stato accompagnato dai suoi legali, l’avvocato Brunella Crucitti e il dottore Giuseppe Varone. Secondo quanto appreso, pare che l’uomo abbia dichiarato al pubblico ministero Anna Pensabene che non sapesse delle condizioni in cui versava la bambina, né che la minore non fosse sua figlia.

Secondo la versione fornita ai magistrati, Nedev avrebbe lasciato la Iannino e la piccola di quattro anni facendo ritorno in patria per prendersi cura del padre malato e delle due figlie avute da un precedente matrimonio. Il 27 gennaio 2017, quando polizia giudiziaria e assistente sociale scoprirono in che condizioni vivessero la bambina e la Iannino, Nedev si trovava già da tempo in Bulgaria.

