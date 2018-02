Incidente stradale, morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni è deceduto e un altro sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Questo è il bilancio di un incidente avvenuto stanotte intorno all'una nel pieno centro di Gioia Tauro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane alla guida di una mini car avrebbe perso il controllo dell'auto che si nella centralissima via Veneto e poi è stato sbalzato fuori dell'abitacolo morendo sul colpo. L'altro giovane avrebbe riportato diverse ferite e contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.