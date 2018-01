Armi e munizioni in cantina, arrestata una donna

Ieri, nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale denominato “Focus ‘ndrangheta”, personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di P.S. di Palmi (RC) ha arrestato, in flagranza dei reati di detenzione illegale di munizioni ed armi clandestine e di furto aggravato di energia elettrica, una donna di 60 anni, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC).

Nello specifico, il personale della Polizia di Stato ha effettuato 6 perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente illegalmente detenuto, una delle quali presso l’abitazione della donna. La perquisizione nell’appartamento ha dato esito negativo, tuttavia, in due cantine nella disponibilità dell’arrestata sono state rinvenute e sequestrate 2 pistole, di cui una con matricola abrasa, 1 revolver, 1 carabina con matricola abrasa, vari caricatori, di cui uno per fucile d’assalto e centinaia di munizioni di vario calibro. Tutto il materiale era detenuto illegalmente.

Durante lo svolgimento dell’attività di P.G. è stato anche richiesto l’intervento di personale dell’ENEL che ha constatato che il contatore della luce installato all’interno dell’abitazione della donna era allacciato in maniera abusiva alla rete elettrica. A conclusione delle formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria competente, la donna è stata ristretta in regime di detenzione domiciliare.