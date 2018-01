Un anno di reclusione per la fuga di Matacena

Reggio Calabria

Un anno di reclusione (pena sospesa e non menzione) per aver cooperato nel progetto di fuga all’estero di Amedeo Matacena, l’ex parlamentare condannato dalla Cassazione a tre anni di galera per concorso esterno in associazione di ’ndrangheta. Vincenzo Speziali junior, l’imprenditore catanzarese che vive da anni in Libano dove ha sposato una nipote dell’ex leader libico Amin Gemayell, ha patteggiato la pena ieri davanti al Gup di Reggio, Giovanna Sergi, dopo aver incassato il parere favorevole del procuratore aggiunto della Dda reggina, Giuseppe Lombardo. Per Vincenzo Speziali, difeso dall’avvocato Giancarlo Pittelli, una dolcissima condanna: esce dal processo “Breakfast”, non sarà più costretto alla latitanza a Beirut. Anzi ha confermato che verrà in Tribunale a Reggio per raccontare la sua verità.

Leggi l'intero articolo nell'edizione digitale o in edicola