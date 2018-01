Becky, la 26enne nigeriana morta nell'incendio

Era giunta nella tendopoli di San Ferdinando solo da pochi giorni Becky Moses, la ventiseienne nigeriana morta nell'incendio alla tendopoli di San Ferdinando.

In precedenza era inserita nei progetti Sprar attivati nel Comune di Riace guidato dal sindaco Domenico Lucano, divenuto famoso per i suoi progetti di accoglienza. La donna, però, ha dovuto andarsene dopo che le era stato negato l'asilo politico. Becky aveva presentato ricorso ma questa condizione non le consentiva comunque più di poter entrare nel programma Sprar.