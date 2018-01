Trovato cadavere carbonizzato in un casolare

Il corpo parzialmente carbonizzato di un uomo è stato trovato questa sera in un casolare di Croce Valanidi, periferia collinare della zona sud di Reggio Calabria. Si tratta di un indiano l’identità del quale sin qui non è stata ancora accertata. Sul corpo dell’uomo, in particolare alla testa, visibili segni di violenza.

Pochi dubbi per gli investigatori - le indagini sono condotte dai carabinieri - che si tratti di un omicidio. L’uomo sembra che vivesse nel casolare assieme ad un connazionale. La scoperta del corpo semi carbonizzato è stata fatta da una squadra dei vigili del fuoco che era stata allertata per un incendio divampato nel casolare. Indagini serrate dei militari dell’Arma.