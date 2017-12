Sotto sequestro il bus Baltour ribaltato sull’A2

VILLA SAN GIOVANNI

In condizioni stazionarie, ma tendenti al miglioramento, le tre siciliane ferite durante l’incidente allo svincolo di Villa: i medici del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio hanno riscontrato un politrauma e i sanitari li stanno curando con particolare attenzione. In tutto sono dodici, comunque, i feriti ancora ricoverati al nosocomio reggino: si trovano in ortopedia per lo più, qualcuno anche in chirurgia toracica. Per Capodanno saranno tutti a casa. E prudentemente si pensa che le tre malcapitate potrebbero essere dimesse nei prossimi giorni.

La Procura indaga

Giovedì subito dopo l’incidente, la Procura della Repubblica di Reggio ha dato delega di indagine alla locale sezione della Polizia Stradale: atto dovuto vista la presenza di tre passeggeri con prognosi riservata. Ma anche atto necessario per accertare la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto: un incidente che solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia.

Leggi l'intero articolo nell'edizione in edicola