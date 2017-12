Moto Ape travolta da auto, muore 73enne

Un anziano è morto, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito a un incidente d’auto avvenuto sulla Strada provinciale 32, nella frazione di San Martino di Taurianova. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il 73enne L.C. si trovava a bordo della sua Moto Ape e stava ritornando verso casa. Per cause ancora da accertare, pare che l’anziano abbia svoltato in maniera repentina sulla sinistra mentre alle sue spalle arrivava una Golf nera. L’impatto è stato tremendo, non per la velocità dell’auto ma per la differenza stazza tra i due mezzi. A bordo della Golf nera c’era il 33enne di Rizziconi G.C.

Il pensionato sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo il terribile impatto, morendo sul colpo. Sul luogo dell’incidente, in contrada “Ficurella”, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Taurianova, guidati dal capitano Catizone, e quelli della Stazione di San Martino. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente delimitato l’area, compiuto i rilievi e coordinato le attività di soccorso. In contrada “Ficurella” è giunta anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari hanno potuto solo medicare il 33enne rimasto lievemente contuso. Le analisi tossicologiche e sul tasso alcolico sul giovane hanno dato esito negativo.

Il compito di constatare il decesso del 73enne, invece, è toccato al medico legale. I carabinieri hanno anche avvertito il pubblico ministero di turno della procura di Palmi, a cui toccherà il compito di stabilire la dinamica dell’incidente che nella tarda serata di ieri non era stata del tutto chiarita.(f.a.)